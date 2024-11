Sonneberger Jazztage: Umzug ohne Spaß-Einbuße

Charmant und gänzlich unkompliziert

Die Männer-Crew um Bandleader Josef Krajnik „schmückt“ sich bei ihrem Gastspiel im Gesellschaftshaus zudem mit der Sängerin Eva Emingerová, die mittlerweile weltweit in der Jazz-Szene zu Hause ist. Die charmante und gänzlich unkomplizierte Interpretin zahlloser Swing-Klassiker wird auch die Besucher vom „Saturday Morning“ mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in den Bann ziehen. Die aparte Künstlerin ist seit Jahren mit den renommiertesten tschechischen Formationen, beispielsweise dem Classic Jazz Collegium oder eben der Metropolitan Jazz Band, auf den Jazz-Events der ganzen Welt zu hören. Ob in Kanada oder in Australien, ob im spanischen Granada, im kalifornischen San Diego beim Internationalen Dixieland Festival oder im dänischen Ballerup beim New Music Festival – überall versteht sie es meisterhaft, mit dem Publikum spontan musikalisch in Kontakt zu treten und es mit natürlicher Lebhaftigkeit sowie einem ausdrucksstarken Stimmvolumen zu begeistern.