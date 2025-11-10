Sonneberger Jazztage: Owner Of A Lonely Heart

Zum Finale der 39. Sonneberger Jazztage gibt es am Samstag, 15 November ab 20 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg ein außergewöhnliches Orchesterkonzert, das einen jazzinspirierten Tribut an die britische Rock-Legende „Yes“ bietet – mit besonderem Fokus auf ihren internationalen Hit „Owner of a Lonely Heart“ von 1983 (Nr.1 in den USA). Der in Deutschland lebende russische Ausnahmehornist Arkady Shilkloper ließ sich bereits 2015 von der komplexen Musik dieser Band inspirieren, infolgedessen er zusammen mit dem Omsk Philharmonic Orchestra das Album „Owner of a Lonely Horn“ aufnahm – eine faszinierende Neuinterpretation von „Yes“-Klassikern im orchestralen Jazzgewand. Der international gefeierte Meister-Hornist selbst dazu: „Das höchste Niveau, das die Yes-Musiker erreicht haben, ihre Kreativität, ihre jugendliche Energie, ihre unerwarteten rhythmischen, harmonischen und kompositorischen Lösungen verblüffen mich immer noch und inspirieren mich zu meinen eigenen musikalischen Höchstleistungen.“