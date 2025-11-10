Sonneberger Jazztage: Owner Of A Lonely Heart

Jazz, öffnet sich dabei aber immer auch stilübergreifenden Projekten. Crossover im besten Sinne bieten die Kooperationen mit den Nürnberger Symphonikern, mit dem Windsbacher Knabenchor oder dem Berliner Saxophon Ensemble. In der Zusammenarbeit mit der „Skibbe Band“ oder dem Sänger Max Mutzke vereint er Big–Band–Sound mit Rock, Pop und Soul.

Norbert Nagel

Norbert Nagel prägt seit Jahrzehnten die Musikszene Deutschlands, indem er spielerisch eine Brücke schlägt zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik. Als musikalischer Grenzgänger bekannt, verwirklicht er regelmäßig Konzertprogramme über den wechselseitigen Einfluss von Jazz, traditioneller Musik und Klassik. Er ist auf unzähligen Tonträgern, Soundtracks und Sendungen zu hören und gewinnt mit seinen Ensembles Preise in Asien und Europa. Ob als langjähriger Begleiter von Thilo Wolf und Konstantin Wecker oder Bandleader und Studiomusiker zwischen Berlin und München - Norbert Nagel öffnet Musik-Kosmen in feinsten Klangnuancen und seziert das, was die Musik im Innersten zusammenhält.

Das Publikum darf mit diesem hochkarätig besetzten Line Up einen musikalischen Hochgenuss erwarten. Beginn der Veranstaltung am Samstag, 15. November, im Gesellschaftshaus Sonneberg ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Bestellung der Tickets über reservix ist auch an den Kartenvorverkaufsstellen Tourist-Info Sonneberg, Neue Presse Coburg und Buchhandlung Stache Neustadt möglich. Karten können vor Ort ausgedruckt werden. Tickets sind ebenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Informationen zum Ticketverkauf unter www.son-jazz.de