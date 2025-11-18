Sonneberger Jazztage: Mit rhythmischer Präzision

Eine dunkle Gestalt mit krummen Rücken
Welche Musiker sie nach dem ersten Erfolg noch so betreut hat, wird übrigens nur kurz in Form von nächtlichen Plakatieraktionen erzählt. Auf den Jazztagen in Berlin hat Vera Brandes ihre erste musikalische Begegnung mit Keith Jarrett (John Magaro). Beleuchtet von zwei Scheinwerfern, sieht man nur eine dunkle Gestalt mit krummen Rücken. Seine Hände, jetzt in Großaufnahme, bewegen sich behutsam und mit großer Eleganz über die Tasten, das Gesicht spielt in Nuancen die Musik, die er in dem Moment kreiert. Die Kamera von Jens Harant („Das schweigende Klassenzimmer“) fängt Vera Brandes’ regungsloses Gesicht ein, dann Jarrett, dann wieder Brandes. Vor Glück hat sie eine Träne im Auge.