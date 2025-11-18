Sonneberger Jazztage: Mit rhythmischer Präzision

Bob Dylan lachte einen vermasselten Anfang bei der Aufnahme von „Highway 61“ einfach weg, andere stritten sich deswegen. Auch Vera Brandes gesteht einen Fehlstart ein: „Machen wir’s nochmal. Jünger.“ Also sehen wir Vera jetzt als Teenager (nun: Mala Emde). In den 1970er-Jahren schwänzt sie gerne mal die Schule, hört die avantgardistische Band CAN oder im LSD-Rausch die Politrockband Floh de Cologne („Fließbandbaby“). Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Isa (Shirin Lilly Eissa) geht sie für das Recht auf Abtreibung demonstrieren. Aber das nur am Rande. Denn als sie den Musiker Ronnie Scott (Daniel Betts) kennenlernt, bittet der sie unverhofft, eine Tour für seine Band zu buchen. Da ist sie gerade mal 16 Jahre alt (tatsächlich war sie sogar erst 15) und findet ihre neue Bestimmung...