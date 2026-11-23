Am Freitag, 27. November, um 20 Uhr wird in den Kammerlichtspielen Sonneberg der Film „Miles Ahead“ gezeigt, eine filmische Annäherung an die Persönlichkeit und den ambivalenten Charakter des legendären Jazzmusikers Miles Davis.
Die 40. Internationalen Sonneberger Jazztage finden ihren endgültigen Abschluss mit einem besonderen Filmerlebnis.
Am Freitag, 27. November, um 20 Uhr wird in den Kammerlichtspielen Sonneberg der Film „Miles Ahead“ gezeigt, eine filmische Annäherung an die Persönlichkeit und den ambivalenten Charakter des legendären Jazzmusikers Miles Davis.
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Für die Besucher der Sonneberger Jazztage steht damit ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm, informiert Fred Ulbricht von den Sonneberger Jazzfreunden. Bereits zum Opening der 40. Auflage des Festivals mit Christian Brückner und dem Martin Auer Quintett stand der geniale Trompeter, Komponist und Bandleader Miles Davis im Mittelpunkt. Der Spielfilm des amerikanischen Drehbuchautors, Regisseurs und Hauptdarstellers Don Cheadle ergänzt dieses Erzählkonzert und beleuchtet weitere, teilweise überraschende Facetten des Musikers.
Der Film spielt Ende der 1970er Jahre und zeigt einen fast in Vergessenheit geratenen Miles Davis, der zugleich im Konflikt mit seiner Schallplattenfirma steht. Als ein Reporter des Musikmagazins „Rolling Stone“ ein Interview mit ihm führen möchte, wird dieser unfreiwillig zum Begleiter des manischen, drogenabhängigen Musikers, der ihn nach einer Party in die Jagd nach gestohlenen Musikbändern hineinzieht. Statt einer klassischen Filmbiografie setzt Don Cheadle auf eine indirekte Annäherung an Miles Davis (1926-1991), indem er biografische Elemente mit fiktionalen Erzählsträngen verbindet. Herausgekommen ist eine ungewöhnliche Mischung aus Krimi, Melodram und absurder Komödie, die gerade durch ihren improvisatorischen Stil ein weit stimmigeres Porträt bietet als die meisten Biopics, beschreibt Fred Ulbricht.
Im Mittelpunkt von Cheadles Inszenierung steht weniger die chronologische Lebensgeschichte als vielmehr die Frage, was im Inneren des Künstlers jene kreative Energie entfacht, aus der seine außergewöhnliche Musik entsteht. Mit Rückblenden, Parallelmontagen und Traumsequenzen nähert sich der Regisseur der Persönlichkeit und dem künstlerischen Schaffen von Miles Davis auf besondere Weise an.
Der deutsch synchronisierte Spielfilm aus den USA von 2015 hat eine Laufzeit von 96 Minuten. Eintrittskarten sind über die Internetseite der Kammerlichtspiele Sonneberg erhältlich. Weitere Informationen zu den Sonneberger Jazztagen gibt es online.
www.son-jazz.dewww.kinosonneberg.de