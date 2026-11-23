Der Film spielt Ende der 1970er Jahre und zeigt einen fast in Vergessenheit geratenen Miles Davis, der zugleich im Konflikt mit seiner Schallplattenfirma steht. Als ein Reporter des Musikmagazins „Rolling Stone“ ein Interview mit ihm führen möchte, wird dieser unfreiwillig zum Begleiter des manischen, drogenabhängigen Musikers, der ihn nach einer Party in die Jagd nach gestohlenen Musikbändern hineinzieht. Statt einer klassischen Filmbiografie setzt Don Cheadle auf eine indirekte Annäherung an Miles Davis (1926-1991), indem er biografische Elemente mit fiktionalen Erzählsträngen verbindet. Herausgekommen ist eine ungewöhnliche Mischung aus Krimi, Melodram und absurder Komödie, die gerade durch ihren improvisatorischen Stil ein weit stimmigeres Porträt bietet als die meisten Biopics, beschreibt Fred Ulbricht.