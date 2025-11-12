Sonneberger Jazztage: Jazziger Samstagmorgen im Gesellschaftshaus

Natürlich hat der Verein der Sonneberger Jazzfreunde auch in diesem Jahr wieder die äußerst beliebte Veranstaltungsreihe „Saturday Morning“ im Angebot. Nachdem sie im vorigen Jahr ohne große Reibungsverluste vom City-Center in den kleinen Saal des Gesellschaftshauses umgezogen ist, wollen die Festivalmacher diese Location weiterhin für das Format nutzen. Klar, es gibt immer Luft nach oben. Für 2025 haben sich die Verantwortlichen vorgenommen, die Platzkapazität im kleinen Saal für den Samstagvormittag zu optimieren. Am künstlerischen Konzept ändert sich nichts, da erwartet den Besucher mit „Playing Family“ auch heuer wieder traditioneller Jazz mit hohem Unterhaltungswert.