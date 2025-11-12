 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Jazziger Samstagmorgen im Gesellschaftshaus

Sonneberger Jazztage Jazziger Samstagmorgen im Gesellschaftshaus

Fred Ulbricht

Die polnische Jazz- und Swing-Formation „Playing Family“ ist zu den Internationalen Sonneberger Jazztagen am Samstag, 15. November, um 11 Uhr, zu erleben.

Sonneberger Jazztage: Jazziger Samstagmorgen im Gesellschaftshaus
1
Mit „Playing Family“ erwartet die Besucher zur Veranstaltungsreihe „Saturday Morning“ im Gesellschaftshaus traditionellen Jazz mit hohem Unterhaltungswert.“ Foto: JAREK PRZYBYLSKI

Natürlich hat der Verein der Sonneberger Jazzfreunde auch in diesem Jahr wieder die äußerst beliebte Veranstaltungsreihe „Saturday Morning“ im Angebot. Nachdem sie im vorigen Jahr ohne große Reibungsverluste vom City-Center in den kleinen Saal des Gesellschaftshauses umgezogen ist, wollen die Festivalmacher diese Location weiterhin für das Format nutzen. Klar, es gibt immer Luft nach oben. Für 2025 haben sich die Verantwortlichen vorgenommen, die Platzkapazität im kleinen Saal für den Samstagvormittag zu optimieren. Am künstlerischen Konzept ändert sich nichts, da erwartet den Besucher mit „Playing Family“ auch heuer wieder traditioneller Jazz mit hohem Unterhaltungswert.

Nach der Werbung weiterlesen

1964 in Krakau gegründet

Die polnische Jazz und Swing-Formation „Playing Family“ ist schon über 60 Jahre alt. Sie wurde 1964 in Krakau unter der Leitung von Janusz Nowotarski (cl) von jungen Studenten gegründet, die sich zunächst für den originalen Dixieland-Sound aus New Orleans und ganz allgemein für den traditionellen Jazz begeisterten. Nach Erfolgen besonders im nationalen Rahmen wurde die Band 1968 aufgelöst, um bereits 1969 mit anderer Besetzung erneut an den Start zu gehen. Zehn Jahre gastierte diese Gruppe aus der Weichsel-Metropole mit ihrem traditionellen Programm in vielen Locations ihrer polnischen Heimat und nahm dabei erfolgreich an internationalen Festivals teil.

1979 tourte die Band kurzfristig unter dem Namen „Swing Orchestra Cracow“. Wie schon der Name vermuten lässt, hatten die Musiker inzwischen ihr stilistisches Spektrum erweitert. Elemente aus der großen Swing-Ära der dreißiger und vierziger Jahre beeinflussten jetzt zunehmend ihre Spielweise. Die musikalische Orientierung blieb, aber der neue Bandname wurde kurze Zeit später wieder abgewickelt. „Playing Family“ erfuhr eine Wiedergeburt.

Im Jahre 2021 stand dann der notwendige Generationswechsel an. Die musikalische Leitung übernahm der Klarinettist und Saxophon-Spieler Leszek Nowotarski – der Sohn des Gründers Janusz Nowotarski. Fast alle Musiker der relativ jungen Besetzung sind Absolventen der Musikhochschulen Krakau und Katowice – eine professionelle Performance ist damit garantiert. Gespielt wird eine Mischung aus Swing und traditionellem Jazz, munter aufgelockert mit Gesangseinlagen und sichtlichem Spaß an der Unterhaltung der Gäste. Wegen ihrer perfekten Spielweise wird „Playing Family“ europaweit sehr gern engagiert. Konzerte in Dänemark, Niederlande, Deutschland und Frankreich dürfen hier als Referenz gelten. TV-Auftritte und zwei CD-Produktionen ergänzen die Vita dieser großartigen Jazzband.

Der „Saturday Morning“ beginnt am Samstag, 15. November, um 11 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu den 39. Sonneberger Jazztagen unter www.son-jazz.de