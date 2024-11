Sonneberger Jazztage: Jazzfreunde laden zum Jazzkino ein

Gezeigt wird der britische Dokumentarfilm „Billie – Legende des Jazz“. Billie Holiday gilt als eine der größten Stimmen des Jazz. Vielleicht war sie überhaupt die Stimme des 20. Jahrhunderts. Sie lebte so intensiv, wie ihre Musik klang. Billie Holiday – eine außergewöhnlich talentierte Frau, die ein Leben auf dem Drahtseil führte, stets vom Unrecht der Rassentrennung, von falschen Freunden und den Auswirkungen ihrer Drogensucht bedroht. In den 1960er Jahren versuchte die Journalistin Linda Lipnack Kuehl eine Biografie über Billie Holiday zu schreiben. Jahrelang führte sie Interviews, sprach unter anderem mit Charles Mingus und Count Basie, mit John Hammond und Freunden aus der Kindheit. Bevor sie das Buch vollenden konnte, starb sie. Seither wurden Auszüge der Tonbandaufnahmen in Julia Blackburns Biografie „With Billie“ verwendet, aber nun sind sie in dem Film „Billie – Legende des Jazz“ erstmals zu hören.