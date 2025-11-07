Sonneberger Jazztage: Friday Night Party mit der Band „Pro Art“

Dabei ist es nicht ganz alltäglich, was die Akteure so alles mitbringen. Denn: Welcher Wahnsinnige schleppt heutzutage noch freiwillig fünf bis sechs Zentner in Form von Hammondorgel, Leslie-Kabinett und Fender-Rhodes-Piano auf die Bühne, leistet sich einen vierstimmigen Bläsersatz und spielt dann auch noch frech eine Musik, die alles „Gestylte“ und „Trendige“, was heute so als Klangtapete im Quotenradio läuft, konsequent ignoriert? Wenn man die Ilmenauer Fusion-Band „Pro Art“ erlebt, kann man verstehen, warum das so ist. Die Band hat einfach nur Spaß am Groove. Ein Wort, das oft und gern missbraucht wird, hier lebt es.