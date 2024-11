Hauptinitiatoren dieses außergewöhnlichen Projekts sind der Pianist Dominique Fillon und der Trompeter Sylvain Gontard, die in Frankreich zur ersten Jazz-Reihe gehören. Die besondere Herausforderung bestand darin, mit der rein akustischen Instrumentierung und der angepeilten Jazz-Stilistik die Supertramp-Songs so zu interpretieren, dass diese ihre ursprüngliche Ästhetik nicht verlieren würden. Die geballte musikalische Kompetenz des Duos Fillon/Gontard wird umgeben von einem ebenso soliden wie eleganten Jazz-Rhythmus – genial erzeugt von Antoine Fillon am Schlagzeug und Leonie Hey am Kontrabass.