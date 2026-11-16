Zur „Fridy Night Party“ begrüßte Fred Ulbricht die Jazzfreunde aus Sonneberg und Neustadt sowie die zahlreichen Gäste aus den umliegenden Regionen sehr herzlich und mit rauer jazziger Stimme. Dabei erinnerte er an den verstorbenen Initiator der Jazztage, Peter Wicklein, der die Ansprüche an die engagierten Künstler von Anfang an sehr hoch angesetzt hatte. Mit dem jungen, unverbrauchten, frischen und innovativen Jazzquartett „The Jakob Manz Project“ aus Deutschland sind die Programmgestalter der Jubiläumsveranstaltung diesen Ansprüchen voll und ganz gerecht geworden. Peter Wicklein, der bei den Jazzoptimisten und Jazzfreunden oft am Schlagzeug saß, hätte sich über den Drummer des Teams mächtig gefreut.