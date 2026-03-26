Nach mehr als drei Jahrzehnten individueller Modeberatung verabschiedet sich eine Institution aus der Sonneberger Innenstadt. Inhaberin Monika Ehrhardt-Seidenstricker schließt ihr Fachgeschäft „Mona Lisa“ in der Bahnhofstraße und geht nach über 34 Jahren Selbstständigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. Für viele Kundinnen endet damit eine Ära, denn das Modegeschäft in der Bahnhofstraße war über Jahrzehnte hinweg weit mehr als nur eine Anlaufstelle für Damen- und Herrenmode. Wer den Laden derzeit betritt, spürt die Veränderung sofort. Wo früher liebevoll dekorierte Kollektionen präsentiert wurden, dominieren nun Schilder mit Rabattangeboten von bis zu 70 Prozent. Die Regale leeren sich, während der große Räumungsverkauf bis Ende April läuft.