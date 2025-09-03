„Der Stadtpark hat ein neues Portal“, lobt Christian Dressel. Mittwochvormittag konnte der hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Sonneberg davon überzeugen, wie sich binnen weniger Wochen aus einem Schandfleck in der Innenstadt der sprichwörtliche Hingucker wurde. Seit etwa einem Jahrzehnt war das einstige Buswartehäuschen in der Gustav-König-Straße eigentlich obsolet, denn der Bus hält schon lange einige hundert Meter weiter. Was aus dem nicht mehr genutzten Beton-Ding werden könnte, war auch schon Thema im Stadtrat – mit unterschiedlichem Ergebnis. Diese reichten vom Abbruch bis hin zum Erhalt als „Monument der DDR-Haltestellenkultur“, von denen es aber ziemlich viele gibt und Sonneberg hier keine Ausnahme darstellt.