Was für ein grandioser Erfolg bei den deutschen Meisterschaften im Teqball in Hamburg. Der Sonneberger Elias Petzold überzeugte erneut bei den Titelkämpfen und holte souverän seinen zweiten Meistertitel im Jugendbereich sowie die Bronzemedaille bei den Herren. Teqball scheint mittlerweile also auch in Südthüringen weit mehr als nur eine neue Trendsportart zu sein. Klar, sie fordert und fördert Technik, Koordination, Spielintelligenz und Reaktionsvermögen. Der 14-jährige Elias Petzold zeigte erneut eindrucksvoll, wie weit man mit Talent, Disziplin und echter Begeisterung für den Sport kommen kann. Und diese Begeisterung überträgt sich nun auch auf andere Jugendliche.