Ein absolutes Wechselbad mit Höhen, aber auch Tiefen gab es am Samstag in Weimar zu sehen. Nach starker erster Hälfte und einer souveränen Pausenführung kam das Spiel der Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) ins Stocken, und der Gastgeber fand zurück ins Spiel. Die Partie startete wieder bei Null. Lange blieb es nun ausgeglichen, aber der SHV hatte an diesem Abend das letzte Wort. Angeführt vom in diesem Spiel äußert treffsicheren Dinu Untu (13 Tore) sicherte sich Sonneberg Dank eines Fünf-Tore-Laufs den ersten Auswärtserfolg mit 33:29 (17:13 ).