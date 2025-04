Die Spielzeugstädter sind also an den letzten beiden Spieltagen der Saison nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Glückwunsch! Dabei musste Trainer Pit Poser erneut auf etliche Akteure verzichten und konnte froh sein, mit Vlad Martalog (11 Tore) und Daniel Lungu (6) zwei Neuzugänge in den eigenen Reihen zu haben, die keine große Anlaufzeit in Deutschland benötigten. Neben den beiden 20-Jährigen war es einmal mehr ihr moldawischer Landsmann Dinu Untu, der mit sieben Treffern ebenfalls im Angriff brillierte.