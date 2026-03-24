Was für ein Wochenende beim Sonneberger Handballverein (SHV). Während insgesamt acht zukünftige Nachwuchstrainer beim Lehrgang zum Kinderhandballtrainer in der SBBS-Halle Theorie und Praxis über zwei Tage büffelten, weilte die D-Jugend am Samstag in Bad Salzungen zum Turnier der Regionsklasse. Dabei lieferten die von Steve Kroll und Viktor Ladyko trainierten Kids sehr ordentliche Leistungen ab. In drei Spielen konnten drei Siege eingefahren werden. Gegen die Gastgeber (15:4) und die Wölfe Erfurt (19:10) fielen diese deutlich aus, gegen Mühlhausen entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die Spielzeugstädter (14:12).