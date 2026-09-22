Gegen die jungen und quirligen Gastgeber vom HBV Jena 90 fanden die Sonneberger im jüngsten Punktspiel nicht zu ihrem Spiel und konnten zur keiner Zeit an die vorherigen Leistungen anknüpfen. Sowohl offensiv als auch in der Defensive agierte die Mannschaft des Sonneberger Handballvereins (SHV) zu statisch und fahrig. Zusätzlich schwächte man sich durch zwei Disqualifikationen. Trotz allem war das Spiel eng und wurde erst in den letzten Minuten durch drei Gastgebertore in Folge entschieden. So musste sich der SHV am Ende mit 29:33 (14:15 ) geschlagen geben. Weiter geht’s für die Sonneberger am Samstag, 26. September, mit dem Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve des ThSV Eisenach. Anwurf in der SBBS-Halle ist 18.30 Uhr.