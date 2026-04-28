Beim Sonneberger Handballverein (SHV) standen am vergangenen Samstag die Feierlichkeiten zur Meisterschaft an. Die Männer sicherten sich mit einem 38:26-Heimerfolg gegen den bis dato Tabellenzweiten aus Großschwabhausen eindrucksvoll den Meistertitel und feierten dabei zugleich die Rückkehr ins Oberhaus des Thüringer Handballs. In der kommenden Saison will man dann wieder in der Oberliga auf Punktejagd gehen.