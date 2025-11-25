Am vergangenen Wochenende musste Trainer Pit Poser bei den Landesliga-Männern erneut auf einen arg dezimierten Kader blicken. Hatte doch unter der Woche eine Erkältungswelle für etliche Ausfälle oder zumindest angeschlagene Spieler gesorgt. Dementsprechend etwas neidisch blickte man zum Auswärtsspiel auf die Bank der Gastgeber aus Behringen/Sonneborn. Einst lieferte man sich in der Oberliga – Thüringens höchster Spielklasse – rassige Duelle, nunmehr trifft man sich eine Etage tiefer wieder. Bei den Hausherren war sowohl die Bank als auch das Spielerprotokoll mit 16 Einträgen randvoll – darunter auch etliche Namen, die man aus früheren Tagen kennt.