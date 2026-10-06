In einem umkämpften und spannenden Spiel beim HSV Ronneburg nahm der Sonneberger Handballverein (SHV) dank einer besseren Teamleistung einen Punkt vom schweren Auswärtsspiel mit. Dabei war erneut besonders auf Borys Kriuchkov im Tor Verlass. Am Ende landete er fast bei einer Quote von 50 Prozent gehaltener Bällen. Aber auch der SHV-Angriff zeigte sich verbessert. In der Offensive schlichen sich trotz allem erneut einige leichte Fehler ein. So ging die Partie mit 22:22 (10:11) zu Ende, wobei auch ein Sonneberger Sieg im Bereich des Möglichen gewesen wäre.