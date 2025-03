Am zurückliegenden Wochenende musste sich nur die Männermannschaft des Sonneberger Handballvereins (SHV) beweisen, unterlag dabei in Großschwabhausen allerdings 31:34. Während diesmal neben etlichen Spielern auch SHV-Trainer Pit Poser privat verhindert war, gab es bei den Spielzeugstädtern unter der Woche erfreuliche Neuigkeiten: Über die Kontakte in die Heimat von Dinu Untu fanden zwei junge Moldawier den Weg nach Südthüringen, und da es mit der Spielberechtigung dann doch kurzfristig klappte, konnten Vlad Martalog und Daniel Lungu mit eingreifen. Für die beiden 20-Jährigen war es ein gelungener sportlicher Einstand, auch wenn das Endergebnis nicht passte. So war es Martalog, der nicht nur den ersten Treffer der Partie und damit sein erstes „internationales“ Tor erzielte, sondern auch gleich zum Top-Torschützen der Partie avancierte. Sage und Schreibe zwölf Treffer steuerte er bei und war damit noch erfolgreicher als Dinu Untu, der zehnmal traf.