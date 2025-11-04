Am zurückliegenden Wochenende war beim Sonneberger Handballverein (SHV) lediglich das Männerteam im Einsatz. Dieses musste sich beim ambitionierten HSC Erfurt beweisen. In einem spannenden Landesliga-Spiel wogte das Spielgeschehen hin und her. Beim Stand von 15:16 aus Sonneberger Sicht wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang führten die Hausherren zwischenzeitlich gar 25:22 und 26:23. Doch die Spielzeugstädter drehten mit unbändigem Kampfgeist die Partie, führten gut fünf Minuten vor Schluss etwas überraschend selbst mit 28:26.