Am zurückliegenden Wochenende starteten die Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) mit einem deutlichen 38:23-Heimsieg in die Rückrunde. Damit verbleiben sie in der Spitzengruppe der Landesliga. Da auch der bisherige Ligaprimus Saalfeld/Könitz beim 25:26 in Jena Federn ließ, balzen nunmehr vier Teams um die Meisterschaft – die SHV-Männer eingeschlossen. Am bevorstehenden Wochenende reisen die Sonneberger nach Mühlhausen – Anpfiff ist um 16.30 Uhr – und erwarten eine Woche später (31. Januar) eben jene Saalfelder zum Heimspiel. Vorsichtig könnte man von den Wochen der Wahrheit sprechen, die nun auf die Mannschaft um Kapitän Anatoli Bulov warten.