Zum dritten Vortrag „Sonneberg im Luftkrieg“ von Martina Hunka kamen am Mittwoch 250 Zuhörer in die Wolke 14. Organisator war die Stadtbibliothek unter Mitwirkung des Stadtarchivs Sonneberg. Dieser neuerliche Termin trug der großen Nachfrage Rechnung. Viele der Besucher hatten zu den ersten beiden Vorträgen im Rathaussaal keine Karten bekommen. Kleine Entschädigung: Dafür sahen sie nun zusätzliche Fotos und hörten neue Fakten. „Nach den ersten beiden Vorträgen haben sich etliche Zeitzeugen an mich gewandt, mir Details zu den Opfern erzählt und auch Fotos gezeigt“, erklärte die Referentin. So konnte Brigitte Zehner aus Sonneberg erklären, wie Richard Möller zu Tode kam. Seine Frau Else war die Patentante ihres Vaters. Möller war bereits im Luftschutzkeller. Er kehrte aber noch einmal in die Wohnung zurück, um eine warme Jacke für seine Schwiegermutter zu holen. Da trafen Bomben das Haus. Frau Zehner konnte auch ein Foto beisteuern. Werner Vorndran aus Malmerz konnte eine Einschlagstelle benennen. Auf dem Sportplatz gegenüber der späteren Plasta hat er 16 Bombentrichter gezählt. Sie wurden mit Asche gefüllt und waren deshalb lange sichtbar. Das Schicksal des Lokführers Parchwitz kann Monika Jähnich erhellen, denn er war ihr Großvater. Einen Auszug aus einem Tagebuch einer jungen Frau aus dieser Zeit hat eine Rödentalerin dem Autorenpaar zugänglich gemacht. Uta Behrens konnte erklären, warum das Lauschaer Mädchen Eveline Kaiser in Sonneberg weilte und wies außerdem auf einen Grabstein mit einem wahrscheinlich noch unbekannten Opfer hin. Einen Pflasterstein, der durch das Dach eines Hauses an der Schönen Aussicht geflogen ist und in einer Zimmerdecke stecken blieb, brachte Curt Heumann mit. Er wohnte seinerzeit dort.