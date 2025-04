„Es fühlt sich total unrealistisch an“, sagt Yvonne Fuchs, wenn sie heute an die Zeit der Corona-Pandemie zurückdenkt, vor allem an die Lockdowns, die vielen oft wechselnden und nicht selten auch strittigen Einschränkungen, die damit einhergingen. All das hat schließlich dazu geführt, dass sich das berufliche Leben der Scheibe-Alsbacherin komplett verändert hat.