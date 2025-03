Rund 45 Kinder aus den Jugendfeuerwehren Oberlind, Spechtsbrunn und Unterlind trafen sich am Dienstagabend, 25. März, in der Sonneberger Eishalle. In anderthalb Stunden lernten sie, wie man im Ernstfall mit ins Eis eingebrochenen Personen umgeht. Marcel Pult, Jugendwart der Feuerwehr Oberlind, ist die Sensibilisierung für dieses Thema sehr wichtig: „Wir möchten den Kindern auf spielerische Weise das richtige Verhalten näherbringen, da es in der Region einige Gewässer wie den Oberlinder Kiesteich gibt. Wir danken dem Sonnebad für die Trainingsmöglichkeit.“mg