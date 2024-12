Beate Meißner (CDU): Sonnebergerin wird Justizministerin

Beate Meißner gehört seit 2006 dem Landtag an. Die Juristin gewann seitdem mehrmals ihren Wahlkreis im südlichen Landkreis Sonneberg, teils mit sehr hohem Stimmenergebnis. Bei der jüngsten Landtagswahl im September verlor sie allerdings gegen die AfD-Bewerberin. Über die CDU-Landesliste zog sie trotzdem wieder in den Landtag. Meißner stammt aus Nordthüringen und lebt seit Langem in Sonneberg. Sie ist Vize-Landesvorsitzende der Thüringer CDU und auch in der Sonneberger Kommunalpolitik aktiv.