Im Sonneberger Stadtteil Hüttensteinach sitzt die Firma ME:SCH GmbH, an der Corona, Marktumstrukturierung und Wandel auch nicht spurlos vorbei gegangen sind. „Wir haben 2007 als Konstruktionsbüro angefangen“, berichtet Matthias Meusel, einer der zwei Geschäftsführer. Mit bis zu sieben Teammitgliedern erstellte man komplexe CAD-Konstruktionen und fertigte Prototypen für die Automobilindustrie wie Cockpits und Innenraumausstattungen. Die Region bot damals einige Auftraggeber, von denen heute nur noch einer existiert.