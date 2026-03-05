Alexej Wall hat es geschafft. Der 48-Jährige ist nach einer Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer am Freitag im Sonneberger Ausbildungszentrum festlich verabschiedet worden. „Alexej Wall zeichnete sich während seiner Umschulung durch eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft aus. Betreut durch das fachkundige Ausbildungsteam des SAZ erreichte er schlussendlich sehr gute Ergebnisse in seinen theoretischen und praktischen Abschlussprüfungen. Auch ein Arbeitsvertrag ist schon unterzeichnet. Das gesamte Ausbildungsteam des SAZ freut sich mit Herrn Wall über seinen hervorragenden Abschluss“, findet Yvonne Fehn, Geschäftsleiterin des Sonneberger Ausbildungszentrums (SAZ), nur lobende Worte über den 48-jährigen gebürtigen Russen, der seit 1994 in Deutschland lebt.