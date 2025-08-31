Der Rundgang durch die mit 65 Ausstellern voll bestückte Parkanlage lockte bei Kaiserwetter sehr viele Besucher allen Alterns zum MINT-Tag 2025. Die MINT-Präsentation wurde zu einer faszinierenden und spannenden Rundreise durch alle Betätigungsfelder einer kreativen Berufswahl und Berufsausbildung. Dafür hatte die Stadt und der Landkreis freundliche Mitarbeiter mit Informationsmaterial und Lageplan bestückt, die im Verbund mit der Agentur für Arbeit vor Ort Fragen und Wünsche bearbeiten konnten.