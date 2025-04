Fünf Monate nach Übernahme der Medinos-Kliniken in die Trägerschaft des Landkreises zog Landrat Robert Sesselmann (AfD) im Beisein der Geschäftsführung und dreier Chefärzte eine vorläufige Bilanz. Geprägt war die Pressekonferenz am Donnerstagmorgen in der Klinik-Cafeteria – wie kaum anders zu erwarten – von Gegenwartsbewältigung. Wie berichtet, hatte das Coburger Sana-Klinikum erfolgreich zwei Chefärzte abgeworben. Einmal den langjährigen Co-Chef des Sonneberger Gefäßzentrums Marcus Thieme und obendrauf die bisherige Chefin der Notaufnahme Franziska Groenen.