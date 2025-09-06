Sonneberg: Zukunft denken mit dem Mobilen Futurium

Das Kernangebot des Mobilen Futuriums, einem transportablen Ableger des Hauses der Zukünfte in Berlin, besteht in der Durchführung von Zukunfts-Workshops für Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn. Die verschiedenen Workshop-Angebote ermöglichen in kooperativen Lernformaten eine aktive Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen aus den Themenbereichen Mobilität, Energie, Arbeit, Gesundheit und Ernährung. Die Frage „Wie wollen wir leben?“ steht dabei immer im Fokus und lädt dazu ein, die eigenen Zukunftsvorstellungen zu formulieren und darzustellen. Die Workshops fördern dadurch ein Verständnis für die Vielzahl möglicher Zukünfte und stärken durch einen handlungsorientierten Ansatz zugleich die Fähigkeiten zur kreativen Problemlösung und zum Aushandeln verschiedener Zukunftsentwürfe, so die Sprecherin.