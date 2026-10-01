Der Evangelische Kirchenkreis Südthüringen baut die Klinikseelsorge aus. Seit August 2026 hat der Kreiskirchenrat Pfarrerin Christin Fischer-Kunz mit der Seelsorge in drei Häusern beauftragt: in den Henneberger Kliniken, der Heliosklinik und der Rehaklinik Masserberg. Dort ist sie Ansprechpartnerin für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Ziel ist laut einer Mitteilung des Kirchenkreises ein verlässliches geistliches Angebot in den Kliniken. Es richte sich an Menschen, die Trost suchen, neue Kraft brauchen oder ihren Glauben in einer besonderen Situation leben möchten.