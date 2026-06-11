„Das Fest wird nicht unpolitisch sein, aber eine politische Veranstaltung ist es nicht“, sagt Heidi Büttner, die zur Vorbereitungsgruppe des Demokratiefestes gehört, das demnächst seine zweite Auflage erleben wird. Am Samstag, 20. Juni, zwischen 15 und 22 Uhr lädt das Bündnis Sonneberg zeigt Haltung in den Park neben der Stadtkirche St. Peter in Sonneberg ein. Es werde ein buntes und originelles Programm aus Swing, fränkischem Humor, filigraner Folkmusik und einer Überraschungsband geben. Im Mittelpunkt steht das Gespräch, gerne über den Tellerrand hinaus, betont Büttner.