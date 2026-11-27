Wenn die Sonne schien, haben in den vergangenen Wochen die Herbstblätter mit den Schindeln um die Wette gestrahlt. Das „Lutherhaus“ – seit mehr als 150 Jahren eine gastronomische Institution in Sonneberg – hat ein neues Dach bekommen. War es zuvor dunkel und dick mit Moos bewachsen, ist es nun ein echter Kontrast zu den Eichenwänden und glänzt – wenigstens eine Zeit lang, bevor die Natur erneut zeigen wird, wer der Unnachgiebigere ist.