Mit laut Polizei 400 Teilnehmern ging am 2. September die allmonatliche so genannte Montagsdemo des AfD-nahe Vereins „Sonneberg zeigt Gesicht“ auf dem Rathausvorplatz über die Bühne. Wie zu erwarten, stand der AfD-Erfolg vom Wochenende im Mittelpunkt. Sonnebergs Parteisprecher Falko Graf, außerdem Ingo Schreurs, Angestellter der Alternative, und Jürgen Treutler, frisch gewählter Direktkandidat, bedankten sich für den Landtagswahl-Sieg bei ihren Anhängern. Geworben wurde für Tino-Kaiser, dem AfD-Kandidaten zur Bürgermeister-Stichwahl in Föritztal in zwei Wochen. Hart ging Schreurs ein ZDF-Team an, das die Demo am Montagabend dokumentierte. Dabei kreidete er den TV-Journalisten vor Ort die Moderation zum Wahlabend vom Sonntag an. Mit „saudumm und krank-dreist“ beschimpfte er das Gebaren des Senders vom Podium herab.