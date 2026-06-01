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  6. Zauberer und Stadtchef grüßen

Sonneberg Zauberer und Stadtchef grüßen

Am Ehrentag der kleinsten Erdbewohner schaute das Rathaus im Kindergarten vorbei – Geschenk inklusive.

Sonneberg: Zauberer und Stadtchef grüßen
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Bettina Sieber, Sachgebietsleiterin Soziales der Stadt Sonneberg, Bürgermeister Heiko Voigt, Zauberer Phantaro, Paul mit dem Gutschein, Stadtkämmerer und Stadtwerke-Chef Steffen Hähnlein, Sonnenschein-Erzieherin Christina Voigt (von links hinten) sowie Johnny, Finn, Johanna und Minna (von links vorn) freuen sich über die Kindertags-Überraschung. Foto: Heinkel

Mit staunenden Augen haben Minna, Johanna, Finn, Johnny und Paul gemeinsam mit Erzieherin Christina Voigt am 1. Juni stellvertretend für den Kindergarten „Sonnenschein“ auf der Wehd einen Gutschein für eine Zaubershow mit „Phantaro“ in Empfang genommen. Schon am Freitag zum Sommerfest der Einrichtung des Behindertenverbandes auf der Wehd wird er den 34 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bürgermeister Heiko Voigt sowie Kämmerer Steffen Hähnlein und Sachgebietsleiterin Soziales Bettina Sieber, unter deren Regie die Sonneberger Kindergärten laufen, brachten anlässlich des Internationalen Kindertags den jüngsten Spielzeugstädtern in insgesamt 15 Kindergärten die Überraschung der Stadtwerke am Montagvormittag mit.

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855 Kindergartenkinder im Stadtgebiet kommen so in den Genuss einer Zaubershow mit Gerd Börner, der seit fast 45 Jahren zaubert und seinen ersten Auftritt bereits im Alter von zehn Jahren hatte. Kinder zum Lachen und Staunen zu bringen mit seinen Tricks, Witzen und Luftballonmodellagen ist seit nunmehr 30 Jahren sein berufliches Metier.