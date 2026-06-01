Sonneberg: Zauberer und Stadtchef grüßen

Mit staunenden Augen haben Minna, Johanna, Finn, Johnny und Paul gemeinsam mit Erzieherin Christina Voigt am 1. Juni stellvertretend für den Kindergarten „Sonnenschein“ auf der Wehd einen Gutschein für eine Zaubershow mit „Phantaro“ in Empfang genommen. Schon am Freitag zum Sommerfest der Einrichtung des Behindertenverbandes auf der Wehd wird er den 34 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bürgermeister Heiko Voigt sowie Kämmerer Steffen Hähnlein und Sachgebietsleiterin Soziales Bettina Sieber, unter deren Regie die Sonneberger Kindergärten laufen, brachten anlässlich des Internationalen Kindertags den jüngsten Spielzeugstädtern in insgesamt 15 Kindergärten die Überraschung der Stadtwerke am Montagvormittag mit.