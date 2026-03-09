Was für ein Event! Das Dance Festival Sonneberg ging in die bereits 16. Ausgabe – und es wird immer größer, wenn man Kathleen und Helena von der Tanzschule „Dance for Fun“ aus Mitwitz glauben darf. Und die müssen es wissen: die beiden jungen Damen sind bereits seit 15 Jahren hier dabei. Im zarten Alter von sechs oder sieben Jahren haben sie mit dem Tanzen angefangen, haben seither nicht mehr aufgehört damit – heute sind sie als Trainerinnen hier. „Früher war das Dancefestival nicht annähernd so groß“, berichtet Kathleen. Tatsächlich sind die Ränge in der Turnhalle am Campus der SBBS dicht gefüllt. Auch vor der Halle und rund um die Versorgungsstation drängen sich Menschen aller Altersgruppen.