Schon die Ankündigung des „Weihnachtskonzertes“ der Grundschule im Wolkenrasen war ein voller Erfolg. Die Nachfrage war derart groß, dass gleich zwei Veranstaltungen angesetzt werden mussten, um die vielen Besucher zufrieden zu stellen. Entsprechend viel Aufregung und Anspannung herrschte bei den Organisatoren und Lehrern rund um Schulleiterin Marion Engel. Nur die etwa 60 mitwirkenden Kinder blieben nach ihrem ersten und vor ihrem – eigentlich terminierten – zweiten Auftritt fröhlich und aufgeweckt, ganz cool trotz der Riesenanstrengung, nimmt man noch die Hauptprobe am Morgen dazu.