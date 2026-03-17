In der Bernhardshütte in Blechhammer fand dieser Tage die Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft Sonneberg statt, die zugleich auch als Wahlversammlung durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Andreas Müller, der auf ein arbeitsreiches Jahr für die Jägerschaft im Landkreis Sonneberg zurückblickte. Dabei ging er sowohl auf die Aktivitäten des Vereins als auch auf aktuelle Entwicklungen in der Jagdpolitik und im Wildtiermanagement ein. Müller machte deutlich, dass Jagd und Jagdgesetzgebung derzeit bundesweit vor großen Herausforderungen stehen. Diskussionen über den zukünftigen Umgang mit dem Wolf, Fragen des Waffenrechts oder auch Nutzungskonflikte in den Wäldern zeigen nach Ansicht der Jägerschaft, wie wichtig eine starke und gut organisierte Interessenvertretung ist – auch für die Jägerinnen und Jäger im Landkreis Sonneberg.