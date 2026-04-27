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Sonneberg Wo sich Betroffene austauschen

Am 5. Mai ist Tag der Inklusion. Für die Gründung mehrerer Selbsthilfegruppen im Landkreis werden Interessierte gesucht. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Sonneberg: Wo sich Betroffene austauschen
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Der Leiter der Selbsthilfegruppenkontaktstelle, Jens Neugebauer, wirbt anlässlich des Tages der Inklusion für die Gründung von Selbsthilfegruppen im Landkreis. Foto: Michael Volk, Landratsamt

Inklusion ist ein großes Wort. Aber im Kern bedeutet es so viel wie: Alle Menschen gehören dazu – und niemand wird übersehen oder ausgeschlossen. „Die Realität sieht oft anders aus. Viele Menschen fühlen sich nicht gesehen, nicht gehört oder sogar ausgeschlossen. Auch im Alltag bei uns in der Region“, weiß Jens Neugebauer, Leiter der Selbsthilfegruppenkontaktstelle im Landratsamt Sonneberg.

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Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Soziale Teilhabe und Akzeptanz sind Grundbedürfnis. Wer sich zugehörig fühlt, bleibt gesünder – körperlich und seelisch. Wer dauerhaft ausgeschlossen wird, hat ein höheres Risiko für Stress, Krankheit und Einsamkeit. Ein Beispiel aus dem Alltag in Sonneberg: Ein Bus fährt durch die Stadt. Mehrere Menschen sitzen darin – eine ältere Frau, unsicher auf den Beinen; ein junger Mann mit Kopfhörern; eine Mutter mit Kind; ein Mann, der Gesprächen nur schwer folgen kann. Alle sind im selben Raum – aber jeder bleibt für sich. Als die ältere Frau aufstehen will, zögert sie. Die Tür schließt sich fast. Ein kurzer Blick von anderen – dann wieder Stille. Das ist kein außergewöhnlicher Moment. Das ist Alltag. Und genau hier zeigt sich, was fehlt.

Den Austausch fördern

„Inklusion bedeutet nicht, dass alle gleich sind oder sofort miteinander ins Gespräch kommen. Inklusion bedeutet: Wir nehmen einander wahr. Wir reagieren. Wir lassen niemanden allein in einem entscheidenden Moment. Ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit hätte gereicht. Und genau hier beginnt Inklusion: Inklusion beginnt bei uns selbst. Bei unseren Werten. Bei unserem Handeln. Nicht bei den anderen. Nicht irgendwann. Sondern genau in dem Moment, in dem wir entscheiden: Schaue ich hin – oder schaue ich weg? Gerade in einer Zeit, in der Menschen oft gegeneinander gestellt werden, ist das wichtiger denn je. Inklusion heißt, bewusst einen anderen Weg zu wählen: den Weg des Miteinanders“, betont Jens Neugebauer im Hinblick auf den Tag der Inklusion am 5. Mai. Das Miteinander und den Austausch sowie den Blick auf unseren Nächsten – das möchte er fördern. Daher werden Interessierte zum Gründen einer Selbsthilfegruppe zu folgenden Themen gesucht: Schlaganfall, Essstörungen, Prostatakrebs, Einsamkeit, Mobbing. Wer Interesse am Austausch hat oder thematisch Gleichgesinnte sucht, darf sich gern bei der Selbsthilfegruppenkontaktstelle (KISS Sonneberg) unter Telefon (03675) 87 13 61 melden.