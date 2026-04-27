Sonneberg: Wo sich Betroffene austauschen

Den Austausch fördern

„Inklusion bedeutet nicht, dass alle gleich sind oder sofort miteinander ins Gespräch kommen. Inklusion bedeutet: Wir nehmen einander wahr. Wir reagieren. Wir lassen niemanden allein in einem entscheidenden Moment. Ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit hätte gereicht. Und genau hier beginnt Inklusion: Inklusion beginnt bei uns selbst. Bei unseren Werten. Bei unserem Handeln. Nicht bei den anderen. Nicht irgendwann. Sondern genau in dem Moment, in dem wir entscheiden: Schaue ich hin – oder schaue ich weg? Gerade in einer Zeit, in der Menschen oft gegeneinander gestellt werden, ist das wichtiger denn je. Inklusion heißt, bewusst einen anderen Weg zu wählen: den Weg des Miteinanders“, betont Jens Neugebauer im Hinblick auf den Tag der Inklusion am 5. Mai. Das Miteinander und den Austausch sowie den Blick auf unseren Nächsten – das möchte er fördern. Daher werden Interessierte zum Gründen einer Selbsthilfegruppe zu folgenden Themen gesucht: Schlaganfall, Essstörungen, Prostatakrebs, Einsamkeit, Mobbing. Wer Interesse am Austausch hat oder thematisch Gleichgesinnte sucht, darf sich gern bei der Selbsthilfegruppenkontaktstelle (KISS Sonneberg) unter Telefon (03675) 87 13 61 melden.