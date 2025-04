Sonneberg: Wo der Verkehrsfluss stockt

Weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen zu müssen, das war in der Vergangenheit vor allem Pendlern aus und in die Rennsteigregion ein fester Eintrag im Fahrtenbuch. So auch aktuell. Zum einen ist die Verbindungsstraße von Steiheid hinter zur Göritzmühle gekappt. Der Neumannsgrund scheidet ebenfalls als Sonneberg-Zubringer aus. Dem Holzeinschlag folgt ein Spezialkran: Vom 7. bis 17. April wird ab Ortsausgang Theuern in Richtung Limbach aufgrund der Stellung eines Spezialkrans eine Vollsperrung notwendig. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die B 281 in Richtung Neuhaus am Rennweg bzw. in Richtung Eisfeld, teilt das Landratsamt mit. Ein flottes Vorwärts steht allerdings ebenso in der Rennsteigstadt nicht in Sicht. So steht ab Montag – gleich nachdem man die bis Herbst halbseitig gesperrte Sonneberger Straße hinter sich gebracht hat – eine Vollsperrung der Glaswerkstraße bei Hausnummer 29 zu erwarten. Der Neubau des Glaswerks bekommt einen Trinkwasseranschluss. Vom 7. bis voraussichtlich 11. April werden Autofahrer daher umgeleitet über Piesauer Straße – Dorfhüttenplatz – Alter Weg (sowie umgekehrt).