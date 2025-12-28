Männer und Frauen aus Föritztal, Sonneberg und anderen Gemeinden erhalten in diesen Tagen Post von ihrem Arbeitgeber Motherson, im Volksmund eher bekannt als Dr. Schneider, ein Zulieferer von Kunststoffteilen für die Automobilindustrie. Sie wissen schon seit April 2024, was in dem Brief steht: die Kündigung. Das Werk Judenbach schließt im kommenden Jahr. Die ausgehandelten Abfindungen täuschen die Arbeitnehmer nicht darüber hinweg, dass die Jobsuche 2026 sehr schwierig wird.