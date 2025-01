Traumfänger wird gebastelt

Zu einem Bastelnachmittag in die Bibliothek wird dann am Donnerstag, 6. Februar eingeladen. Von 16 bis 17.30 Uhr können Mädchen und Jungen unter fachlicher Anleitung ihren eigenen magischen Traumfänger basteln, ihre Gestaltungsideen verwirklichen und ein individuelles Einzelstück fertigen. „Auch der Ursprung der Traumfänger-Legende wird an dem Nachmittag erklärt“, so Heinkel. Erwachsene können ebenfalls mitmachen. Es wird eine Teilnahmegebühr von fünf Euro erhoben. Das Bibliotheksteam bittet um Anmeldungen für den Bastelnachmittag unter Telefon: (03675) 880-262 oder per Mail an: bibliothek@stadt-son.de.