Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhalten soll, sich umfassend und gleichberechtigt an der Gesellschaft zu beteiligen. Da dies derzeit eher ein Wunschzustand ist, möchte sich in diesen Wochen nun in Sonneberg ein Inklusionsverein gründen, um die Interessen von Menschen mit Behinderung vor Ort besser durchzusetzen.