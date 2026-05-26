„Bulgarien feiert den Gewinn des ESC, Bayern München die Meisterschaft – und wir feiern heute das Akkordeon“, verkündete Matthias Hülss nach der Begrüßung der Konzertbesucher im sehr gut besuchten Saal des Sonneberger Gesellschaftshauses. Das ursprünglich geplante Konzert des „Akkordeonorchesters Neustadt bei Coburg“ wurde zu einem in dieser Form einzigartigen und bisher einmaligen Gemeinschaftskonzert dreier Akkordeonorchester.