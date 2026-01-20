Kalt war’s draußen. Heiß sollte es zur „9. Sonneberger Lachnacht“ bei Matthias Meyer im Schlosshotel zugehen. Denn diesmal war die Crème de la Crème des lokalen, regionalen und gesamtdeutschen Kabaretts und der Comedians eingeladen. Eröffnet aber wurde der Superevent von dem bereits zur Ausstattung gehörenden Meister der schrägen Moderation Atze Bauer, der durchaus auch als Ersatz für den „Kaosclown“, der krankheitsbedingt absagen musste, einspringen konnte.