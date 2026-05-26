Eine akrobatische Aktion endete für einen Motorradfahrer am Sonntagabend im Landkreis Sonneberg im Rettungshubschrauber und im Krankenhaus.
Sonneberg Wheelie-Versuch endet im Rettungs-Hubschrauber
Redaktion 26.05.2026 - 10:43 Uhr
Zum Stuntman hat es bei der Aktion zwischen Goldisthal in Richtung Scheibe-Alsbach nicht gereicht. Was man für Fahrt auf einem Rad beachten muss.
Eine akrobatische Aktion endete für einen Motorradfahrer am Sonntagabend im Landkreis Sonneberg im Rettungshubschrauber und im Krankenhaus.