 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Wettbewerb der Akademie steht an

Sonneberg Wettbewerb der Akademie steht an

Jetzt sind junge Künstler gefragt, ihre Erfahrungen im Straßenverkehr kreativ aufs Papier zu bringen. Der Einsendeschluss ist Ende Oktober.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Sonneberg: Wettbewerb der Akademie steht an
1
Einsendeschluss der Aktion ist der 30. Oktober. Foto: Privat

Der Mal- und Zeichenwettbewerb zur Verkehrssicherheit läuft ab sofort, Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Kinder und Jugendliche aus Kindergärten und Schulen sind eingeladen, kreative Werke rund um die Themen Straßenverkehr, Fahrschule, Auto- oder Motorradfahren einzureichen. Die besten Arbeiten werden im Schaufenster der Fahrschule Ufo ausgestellt und mit attraktiven Preisen ausgezeichnet.

Nach der Werbung weiterlesen

Entstanden ist diese Aktion aus einer besonderen Begegnung: Regina Trutzl von der Akademie besuchte nach Jahrzehnten erneut die Fahrschule Ufo – zunächst mit großer Unsicherheit, die jedoch schnell durch geduldige und ruhige Anleitung verflog. Tief beeindruckt von dieser Erfahrung möchte sie auch andere ermutigen, Berührungsängste abzubauen, denn „es geht nicht nur um Mobilität im Alter – es geht um Menschenleben“.

Im Gespräch mit Katrin Patzke von der teilnehmenden Fahrschule entstand schließlich die Idee, bereits Kinder spielerisch an das Thema Verkehrssicherheit heranzuführen. Die Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt war sofort begeistert, denn Künstlerkinder sind oft früh mobil unterwegs – mit Staffeleien, Zeichenmappen oder Werkzeug – und sollen daher rechtzeitig und angstfrei für sicheres Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Bei einem ersten Besuch der Kinder in der Fahrschule durften sie sogar erste „Probefahrten“ am Kindermobil unternehmen. Nun sind alle jungen Künstler gefragt. Eingereicht werden können Bilder in vier Alterskategorien (vier bis sechs, sieben bis neun, zehn bis zwölf und 13 bis 16 Jahre) entweder direkt in der Fahrschule Ufo oder bei der Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt. Die Preisträger werden durch die Ausstellung im Schaufenster bekannt gemacht.