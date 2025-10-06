Sonneberg: Wettbewerb der Akademie steht an

Im Gespräch mit Katrin Patzke von der teilnehmenden Fahrschule entstand schließlich die Idee, bereits Kinder spielerisch an das Thema Verkehrssicherheit heranzuführen. Die Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt war sofort begeistert, denn Künstlerkinder sind oft früh mobil unterwegs – mit Staffeleien, Zeichenmappen oder Werkzeug – und sollen daher rechtzeitig und angstfrei für sicheres Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Bei einem ersten Besuch der Kinder in der Fahrschule durften sie sogar erste „Probefahrten“ am Kindermobil unternehmen. Nun sind alle jungen Künstler gefragt. Eingereicht werden können Bilder in vier Alterskategorien (vier bis sechs, sieben bis neun, zehn bis zwölf und 13 bis 16 Jahre) entweder direkt in der Fahrschule Ufo oder bei der Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt. Die Preisträger werden durch die Ausstellung im Schaufenster bekannt gemacht.