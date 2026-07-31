Sonneberg: Wer hat Kerwa? Antwort gibt die Wehd

Wer kann, der kann: Beim Bieranstich zur Wiehder Kerwa am Freitagabend benötigte Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt nur einen gezielten Schlag, schon saß der Hahn im Fass und konnte das Festbier in die Krüge und weiter in die Kehlen fließen. Im Beisein von Landrat Robert Sesselmann (AfD) und Reinhard Joch von der gastgebenden Pla-Gesellschaft wurde fröhlich angestoßen auf die kommenden Feiertage. Der traditionelle Höhepunkt des Beisammenseins im Sonneberger Stadtteil ist mit dem Kirmesumzug am Sonntag markiert. Start am 2. August ist um 14 Uhr, das Motto lautet: „In 80 Tagen um die Wehd“.