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  6. Wer hat Kerwa? Antwort gibt die Wehd

Sonneberg Wer hat Kerwa? Antwort gibt die Wehd

Am Freitag brauchte der Bürgermeister nur einen Schlag, um das Festwochenende standesgemäß zu eröffnen.

Sonneberg: Wer hat Kerwa? Antwort gibt die Wehd
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Die Pla-Gesellschaft winkt Freitagabend feuchtfröhlichen Feier-Tagen entgegen. Foto: chz

Wer kann, der kann: Beim Bieranstich zur Wiehder Kerwa am Freitagabend benötigte Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt nur einen gezielten Schlag, schon saß der Hahn im Fass und konnte das Festbier in die Krüge und weiter in die Kehlen fließen. Im Beisein von Landrat Robert Sesselmann (AfD) und Reinhard Joch von der gastgebenden Pla-Gesellschaft wurde fröhlich angestoßen auf die kommenden Feiertage. Der traditionelle Höhepunkt des Beisammenseins im Sonneberger Stadtteil ist mit dem Kirmesumzug am Sonntag markiert. Start am 2. August ist um 14 Uhr, das Motto lautet: „In 80 Tagen um die Wehd“.

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Robert Sesselmann, Reinhard Joch und Heiko Voigt (von links) beim Festbieranstich. Foto: chz

Für den Auftakt am Freitag hatten sich die Festmacher die Band „M&M“ einbestellt. Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit der Abholung der Plamädels. Um 15 Uhr präsentiert die Jugendplatzgruppe ihr Showprogramm unter dem Motto „Die Wiehd sucht den Superstar“. Ab 20 Uhr steigt abends die Kirmesparty mit „JoJo“.

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Zum Ausklang wird am Montag von 9 bis 14 Uhr der Frühschoppen von „Günthers Musik Express“ musikalisch umrahmt. Ab 19 Uhr folgt die Beerdigung, bei der einmal mehr „Pfarrer Joch“ eine prominente Rolle spielt ehe „Rock 69“ zum Tanz aufspielt. Um 21.30 Uhr präsentiert die Wiehder Pla ihr Unterhaltungsprogramm, bevor um 22.30 Uhr das Männerballett den Schlusspunkt unter die Wehder Kerwa 2026 setzt.