Hier die Demo-, dort die Fressmeile – eine imaginäre Linie blieb am Montagabend immer mitzudenken zur Versammlung von laut Polizei 260 Männern und Frauen auf dem Alten Busbahnhof.
Mit einer „Weihnachtsdemo“ am Alten Busbahnhof – Glühwein-Ausschank inklusive – hat sich der AfD-Protest am Montag in die Winterpause verabschiedet.
